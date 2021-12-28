Назначен новый главврач больницы «РЖД-Медицина» в Самаре

Евгений Гейдешман более 20 лет работает в сфере здравоохранения / Фото: www.dkb63.ru

У клинической больницы «РЖД-Медицина» в Самаре сменилось руководство. Медучреждение возглавил травматолог-ортопед Евгений Гейдешман. Правда, пока он будет работать в статусе исполняющего обязанности. Информация об этом размещена на сайте больницы.

До недавнего времени Евгений Гейдешман заведовал травматологическим отделением. Он кандидат медицинских наук. Стаж его работы — более 20 лет. Евгений Гейдешман занимается эндопротезированием суставов, а также проводит артроскопические и реконструктивные операции на коленном и плечевом суставах.

Напомним, ранее на протяжении 10 лет больницей «РЖД-Медицина» руководил Сергей Блинов. Затем и.о. главного врача стал Анатолий Митряев — бывший начальник Куйбышевской дирекции здравоохранения. Теперь данный пост занял Евгений Гейдешман.