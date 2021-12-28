Назван срок подключения освещения на второй очереди Самарского моста

Включить освещение обещают в конце первого квартала 2022 года / Фото: Дороги Самарской области

Стало известно, когда на второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста включат освещение. Судя по всему, до конца этого года фонари там не заработают.

— Сейчас идут работы по подключению к сетям электроснабжения. Включить освещение планируется к концу первого квартала 2022 года, — сообщается в официальной группе нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, рабочее движение по второй очереди Самарского моста открыли в субботу, 25 декабря 2021 года. По контракту строительство объекта должны завершить в октябре 2022 года, но, вероятно, его сдадут раньше. Подрядчик выполнял работы с опережением графика, поэтому сейчас готовность второй очереди, в которую вошли 7,8 км четырех-шести полосной дороги с тремя транспортными развязками, составляет уже 97%.