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Общество28 декабря 2021 6:44

Назван срок подключения освещения на второй очереди Самарского моста

Движение по объекту открыли, а фонари там еще не заработали
Анастасия ФИЛАТОВА
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Включить освещение обещают в конце первого квартала 2022 года / Фото: Дороги Самарской области

Включить освещение обещают в конце первого квартала 2022 года / Фото: Дороги Самарской области

Стало известно, когда на второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста включат освещение. Судя по всему, до конца этого года фонари там не заработают.

— Сейчас идут работы по подключению к сетям электроснабжения. Включить освещение планируется к концу первого квартала 2022 года, — сообщается в официальной группе нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, рабочее движение по второй очереди Самарского моста открыли в субботу, 25 декабря 2021 года. По контракту строительство объекта должны завершить в октябре 2022 года, но, вероятно, его сдадут раньше. Подрядчик выполнял работы с опережением графика, поэтому сейчас готовность второй очереди, в которую вошли 7,8 км четырех-шести полосной дороги с тремя транспортными развязками, составляет уже 97%.