Цены на помыв в банях Самары вырастут с 1 января 2022 года

Полтора часа помыва в муниципальной бане обойдутся в 260 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре установили новые тарифы на помыв в муниципальных банях. Они начнут действовать с 1 января 2022 года. Об этом говорится в постановлении главы города Елены Лапушкиной, опубликованном на сайте мэрии.

— Для обычных граждан стоимость одного помыва продолжительностью 1,5 часа составит 260 рублей. А для льготников — 130 рублей, — говорится в документе.

Напомним, что на 2021 год расценки были немного другие — 250 и 130 рублей соответственно. То есть тариф на посещение общественной бани вырастет только для обычных граждан. Льготники продолжат платить ту же цену.

Отметим, что к этой категории граждан относятся: инвалиды 1 и 2 групп; ветераны Великой Отечественной войны; семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет; дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их опекуны; пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости.