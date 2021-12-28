Самарцы выступили против строительства многоэтажного ЖК на ул. Полевой

Депутат обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку / Фото: hinshtein.ru

В Октябрьском районе Самары могут построить новый многоэтажный ЖК с парковкой на 250 мест. Его хотят возвести в границах улиц Полевой, Молодогвардейской, Первомайской и Ново-Садовой. Однако местные жители не поддерживают данный проект. Они против точечной застройки. За помощью в решении вопроса горожане обратились к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну.

— Масштабная застройка повредит фундаменты наших домов. Кроме того, ЖК закроет солнечный свет. Просим оказать содействие, чтобы остановить строительство, — обратились к народному избраннику самарцы.

По словам главы департамента градостроительства Сергея Шанова, застройщик еще не получил разрешение на строительство. Он отметил, что сейчас данный участок входит в зону Ж4, где разрешено возведение высоток от 9 этажей и выше. После корректировки Генплана города участок переведут в зону Ж3. Это не позволит строить там дома выше 8 этажей.

Александр Хинштейн тоже не поддержал возведение многоэтажного ЖК и пообещал сделать все, чтобы не допустить застройки. Он уже направил обращения главе Самары Елене Лапушкиной и прокурору региона Сергею Берижицкому с просьбой провести проверки. Также депутат намерен обратиться в Стройнадзор.