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Общество28 декабря 2021 9:17

В Самарской области сотрудники полиции поделились статистикой происшествий за 2021 год

Правоохранители подвели итоги этого года
Алена ПРОВКИНА
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Сотрудники полиции огласили число ДТП за 2021 год

Сотрудники полиции огласили число ДТП за 2021 год

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники полиции поделились статистикой происшествий в 2021 года. Правоохранители подвели итоги года и огласили число пострадавших и ДТП.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, за прошедший год зарегистрировано 2 690 ДТП. В дорожных происшествиях пострадало 3 356 человек, из которых 302 скончались. Следователи органов внутренних дел привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения 265 человек.

Также зарегистрировано 203 аварии, совершенные пьяными или отказавшимися проходить освидетельствования водителями. В таких ДТП погибли 61 человек и 276 получили травмы разной степени тяжести.

Правоохранители призывают водителей быть аккуратнее на дорогах: соблюдать дистанцию, не нарушать ПДД и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.