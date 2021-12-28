Тольятти победил в экологическом конкурсе

В Тольятти расчистили 7 свалок в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Город Тольятти в Самарской области стал победителем регионального экологического конкурса в 2021 году. Об этом сообщил 27 декабря Николай Ренц – глава города.

По итогам проведения дней защиты от экологической опасности в Тольятти ликвидировали три крупные свалки за счет средств муниципалитета и четыре свалки по инициативе города совместно с промышленными предприятиями.

- У нас еще много работы и мы, безусловно, будем этой работой заниматься, - отметил Николай Ренц.

В следующем году планируют привлечь федеральные средства в рамках нацпроекта «Экология» и ликвидировать две свалки промышленных отходов напротив АВТОВАЗа и в районе АвтоВАЗагрегата.