В Самаре сняли на видео тушение горящего Porsche Panamera с помощью снега

Пожар начался с моторного отсека автомобиля / Фото: @samaradtp

Вечером в понедельник, 27 декабря 2021 года, на пересечении улиц Красноармейской и Куйбышева в Самаре произошло ЧП. Напротив Дома промышленности загорелся автомобиль Porsche Panamera, чья стоимость начинается от 8 млн рублей. Очевидцы сняли на видео, как пытались спасти от огня дорогую иномарку.

По словам свидетелей, пламя охватило моторный отсек авто. Сначала машину пытались потушить с помощью огнетушителей, затем на место происшествия приехала пожарная машина. Сотрудники МЧС быстро развернули рукав и стали поливать иномарку.

В этот момент подъехала еще и коммунальная техника. Водитель экскаватора-погрузчика набрал в ковш снега, а потом сбросил его на авто. Вскоре Porsche удалось потушить.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Что стало причиной пожара, пока не ясно. Установлением всех обстоятельств ЧП займутся специалисты.