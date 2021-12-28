В Самаре на улице Водников правоохранители накрыли домашнее казино

Подозреваемому грозит уголовная ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Водников правоохранители задержали мужчину, устроившего дома казино, и возбудили уголовное дело.

По данным СУ СК России по Самарской области, владелец квартиры незаконно организовывал и проводил азартные игры. В апреле 2021 года подозреваемый устраивал незаконную игру с использованием специального оборудования. Обвиняемый специально арендовал квартиру для своего домашнего казино.

На мужчину возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства.