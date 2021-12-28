Власти Самары рассказали, почему в автобусах пускают только через переднюю дверь

Сейчас в автобусы пускают только через переднюю дверь Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Самары продолжают высказывать недовольство по поводу введения новой системы посадки в общественный транспорт. Напомним, теперь пассажиров пускают только через переднюю дверь и разу обилечивают. Чиновники рассказали, зачем это нужно.

Во-первых, это связно с кадровым дефицитом водителей и кондукторов. В некоторых автобусах водитель сам обилечивает пассажиров, поэтому проще пускать всех новых в переднюю дверь.

Во-вторых, данный порядок входа в общественный транспорт стимулирует горожан больше пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда, чтобы сократить время оплаты проезда.

Сами самарцы предложили рассмотреть возможность установки в автобусах валидаторов, которые помогли бы разгрузить работу кондукторов. Это предложение находится сейчас в стадии рассмотрения.