В Самаре в период праздничных дней обещают уделить расчистке дорог особое внимание

В новогодние праздники управляющие компании уделят внимание расчистке дорог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на оперативном совещании 28 декабря 2021 года первый вице-мэр Владимир Василенко поручил сотрудникам служб благоустройства уделять особое внимание чистоте городе в период праздничных дней.

По сообщению городской администрации, после окончания елочных базаров на территориях города и на детских зимних площадках проведут масштабные уборки. Владимир Василенко также отметил необходимость готовности организаций расчищать снег в конце недели. Уборку от снега проведут не только на проезжей части, но и возле подъездов к больницам, соцучреждениям, пешеходным зонам и остановок общественного транспорта.

Также направлено поручение в управляющие компании для своевременной уборки снега и наледи с крыш, козырьков балконов и лоджий.

На совещании обсудили работу транспорта в дни религиозных праздников. К Покровскому собору, храму Петра и Павла, храму Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевскому и Софийскому собору к 2:00 7 января 2022 года подъедут 5 автобусов.