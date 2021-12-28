В Самаре в городской поликлинике №14 выявлены нарушения, влияющие на работу медперсонала

В адрес ведомств было внесено представление об устранении нарушений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Счетная пала Самарской области провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14 за 2019-2021 годы. Специалисты выяснили ряд нарушений, что влияет на работу и оперативность работы медицинского учреждения.

Так, в поликлинике №14 в настоящее время 94% техники является устаревшей, что не позволяет медицинским работникам оперативно работать в информационных системах. Таким образом значительно увеличивается время ожидания пациентами медицинской помощи, а также создает в поликлинике большие очереди к врачу или в регистратуру.

Также эксперты проверили штатную и фактическую численность работников. Выяснилось, что нагрузка на одного врача-терапевта в 1,2 — 1,3 раза превышает норму, а нагрузка на одного врача-педиатра в 1,4 — 2,0 раза превышает норму.

Кроме того, проверка финансового обеспечения за счет ОМС выявила ежегодное превышение объемов амбулаторно-поликлинической помощи над плановым объемом медицинских услуг. Это привело к дефициту средств ОМС в поликлинике.

В министерство здравоохранения Самарской области, территориальных фонд ОМС, а также в прокуратуру было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Отчет о проведенной проверке был направлен губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.