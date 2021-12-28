В Самарской области в лобовом ДТП погибли три человека

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем, 28 декабря 2021 года, в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погибли три человека. На 81 км автодороги «Самара-Бугуруслан лоб в лоб столкнулись «Шкода» и «Гранта».

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Сейчас на месте ДТП сотрудниками ГИБДД был осуществлен беспрепятственный проезд для других участников дорожного движения.

Информации о погибших сейчас нет, их личности устанавливаются. Как сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД по Самарской области, двое погибших были из "Гранты", а один из иномарки. Также из отечественного автомобиля был эвакуирован один пострадавший.