По Самаре начал ездить трамвай со Снегурочкой и Дедом Морозом

Пассажирам новогоднего маршрута дарят праздничное настроение и подарки / Фото: администрация Самары

В Самаре в конце декабря 2021 года стартовала традиционная акция «Новогодний маршрут». Одним из первых к празднику украсили трамвай № 22 с бортовым номером 2022. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня пассажиров по этому маршруту возила Снегурочка. Компанию ей также составили Дед Мороз и ростовые куклы. Они дарили горожанам праздничное настроение и подарки. Главный зимний волшебник раздавал самарцам витамины С — мандарины. Кроме того, в трамвае № 22 в преддверии Нового года начали крутить специальную музыкальную дорожку. Она стихает на время объявления остановок.

Отметим, что вскоре в Самаре украсят к празднику и другие маршруты. Руководителям Северного и Кировского трамвайного депо дали соответствующие поручения. Готовят для горожан и другой сюрприз. МП «ТТУ» планирует 1 января 2022 года раздавать всем пассажиром шоколадные фигурки тигра. Правда, получить их смогут только те, кто решит прокатиться на трамвае № 3.