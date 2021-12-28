За незаконное потребление электроэнергии в 2021 году ССК выставила счета на 32 млн рублей

Энергетики ССК регулярно ведут борьбу с незаконным потреблением электроэнергии

Энергетики Самарской сетевой компании продолжают регулярно вести борьбу с незаконным потреблением электроэнергии. Ежедневная работа по проверке приборов учета и точек ввода электричества в дома потребителей позволяет контролерам выявлять факты хищения электроэнергии, тем самым предотвращая их. Недавно энергетики подвели итоги 2021 года и рассказали, сколько нарушителей им удалось поймать.

— В 2021 году контролеры ССК провели более 193 тысяч проверок юридических и физических лиц. В результате они составили 277 актов о бездоговорном и 44 акта о безучетном потреблении электроэнергии, — рассказали представители компании.

Объем незаконного потребления электроэнергии, которое удалось выявить и остановить, составил 12,5 млн кВт/ч. Нарушителям выставили счета на общую сумму 32 млн рублей. Объем безучетного потребления составил 7,7 млн кВт/ч. По данным специалистов, это сопоставимо с электропотреблением крупного промышленно-производственного предприятия за один квартал.