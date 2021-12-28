В Самаре на улице Ленинградкой открылась Библиотека народов Поволжья

Модернизация библиотеки позволила расширить спектр услуг для пользователей

Во вторник, 28 декабря 2021 года, в Самаре на улице Ленинградкой открылась модельная Библиотека народов Поволжья. Она создана на базе филиала №14. В обновленной современной библиотеке побывали губернатор Дмитрий Азаров, дупутат Госдумы Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина и председатель организации «Союз народов Самарской области» Ростислав Хугаев.

Ремонт библиотеки начался в этом году по нацпроекту «Культура», и уже за 7 месяцев усердной работы общественное пространство преобразилось. Особая гордость «Библиотеки народов Поволжья» – ее уникальный дизайн. Здесь представлено пять локаций – самобытных, оригинальных пространств. Литературная палуба «Волгарядом», семейная гавань «Печки-лавочки», медиазал «КомпАС», выставочное пространство «Истоки» и мастерская «Волжская артель».

В каждом пространстве доминирующую роль играет книга. Книжный фонд библиотеки составляет 35 тысяч экземпляров, среди которых литература на национальных языках народов Поволжья.

Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников библиотеки за многолетний труд по собран экспонатов для музея, за замечательное пространство, за выдумку, за креатив, за желание быть интересными, яркими. В коллекцию музея Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн передали легендарный радиоприемник VEF, фотоаппарат «Зенит» и аутентичные елочные игрушки, передающие атмосферу советских времен. Ростислав Хугаев вручил «Золотую книгу» о вкладе народов в становление и развитие Российского государства, которая украсит фонд обновленной библиотека.