В Самаре подрядчиков ремонта улицы Авроры приговорили к лишению свободы за мошенничество

Хищение бюджетных средств произошло во время ремонта улицы Авроры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале о том, что подрядчики ремонта улицы Авроры в Самаре получили реальные сроки заключения за хищение бюджетных средств.

Ранее Александр Хинштейн написал обращение о возбуждении уголовного дела в отношении недобросовестных компаний ПСК «Волга» и ООО « АнтикорМостСервис». Как выяснилось, подрядчики похитили из бюджета Самары 26,2 миллиона рублей во время ремонта улицы Авроры.

- Главным бенефициаром являлся депутат Госдумы (уже бывший) Евгений Серпер, который сделал все, чтобы это дело не дошло до суда. Но безуспешно, - пишет депутат Госдумы в своей публикации в Телеграм.

Суд рассмотрел ходатайство по уголовному делу. По части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» Романа Кокошникова из ПСК «Волга» приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, Вадим Шик из ООО «АнтикорМостСервис» получил 3 года и 9 месяцев колонии.