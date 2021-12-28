Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 16:39

В Самаре подрядчиков ремонта улицы Авроры приговорили к лишению свободы за мошенничество

Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Хищение бюджетных средств произошло во время ремонта улицы Авроры

Хищение бюджетных средств произошло во время ремонта улицы Авроры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале о том, что подрядчики ремонта улицы Авроры в Самаре получили реальные сроки заключения за хищение бюджетных средств.

Ранее Александр Хинштейн написал обращение о возбуждении уголовного дела в отношении недобросовестных компаний ПСК «Волга» и ООО « АнтикорМостСервис». Как выяснилось, подрядчики похитили из бюджета Самары 26,2 миллиона рублей во время ремонта улицы Авроры.

- Главным бенефициаром являлся депутат Госдумы (уже бывший) Евгений Серпер, который сделал все, чтобы это дело не дошло до суда. Но безуспешно, - пишет депутат Госдумы в своей публикации в Телеграм.

Суд рассмотрел ходатайство по уголовному делу. По части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» Романа Кокошникова из ПСК «Волга» приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, Вадим Шик из ООО «АнтикорМостСервис» получил 3 года и 9 месяцев колонии.