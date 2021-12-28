В Самаре на проспекте Кирова установили отбойник

Разделительная конструкция появилась совсем недавно
Фото: Ольга НОВИКОВА
В Самаре по проспекту Кирова установили металлическое ограждение на проезжей части. Об этом сообщил читатель «КП-Самара» и прислал фотографии нового отбойника в редакцию.
- Отбойник установили от улицы Молодежной до Демократической, - сообщил «КП-Самара» местный житель.
Металлическая конструкция призвана ограничить выезд на полосу встречного движения, тем самым снизить количество дорожно-транспортных происшествий на данном участке дороги.
Дорожное ограждение прерывается лишь один раз, в районе остановки «Барбошина поляна». Однако поворотом смогут пользоваться только троллейбусы.