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Общество28 декабря 2021 17:14

В Самаре на проспекте Кирова установили отбойник

Ограждение установлено от улицы Молодежной до Демократической
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Разделительная конструкция появилась совсем недавно

Разделительная конструкция появилась совсем недавно

Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре по проспекту Кирова установили металлическое ограждение на проезжей части. Об этом сообщил читатель «КП-Самара» и прислал фотографии нового отбойника в редакцию.

- Отбойник установили от улицы Молодежной до Демократической, - сообщил «КП-Самара» местный житель.

Металлическая конструкция призвана ограничить выезд на полосу встречного движения, тем самым снизить количество дорожно-транспортных происшествий на данном участке дороги.

Дорожное ограждение прерывается лишь один раз, в районе остановки «Барбошина поляна». Однако поворотом смогут пользоваться только троллейбусы.