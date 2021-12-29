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Общество29 декабря 2021 3:48

В Самарской области на Новый год 31 декабря 2021 года обещают небольшой снег и до -13 градусов

Синоптики дали прогноз на последние три дня 2021 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Уходящий 2021 год порадует самарцев снегом и теплой погодой

Уходящий 2021 год порадует самарцев снегом и теплой погодой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До Нового года 2022 осталось три дня. Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в конце 2021 года. По прогнозу, в ночь на 30 декабря сохранятся морозы до -25 градусов, а уже днем 31 декабря 2021 года пойдет небольшой снег и температура не опустится ниже -13 градусов.

В среду, 29 декабря 2021 года, в Самаре будет переменная облачность, без существенных осадков. Синоптики предупреждают о тумане и гололедице на дорогах. Днем температура воздуха составит -16…-18 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -25.

30 декабря местами по области обещают небольшой, местами умеренный снег. Температура днем будет держаться в пределах -11…-16 градусов, а ночью до -16. Ночью синоптики также прогнозируют небольшой снег.

В канун Нового 2022 года, 31 декабря, днем в регионе ожидается небольшой снег. Днем температура воздуха составит -8…-13 градусов. Ранее метеорологи сообщали, что в новогоднюю ночь в Самарской области могут ударить морозы до -30 градусов.