В Самарской области Дед Мороз приехал в детский дом на «Тигре»

Военные покатали всех детей на бронеавтомобилях / Фото: пресс-служба ЦВО

На днях в детском доме «Созвездие» в Самарской области побывали необычные гости. К ребятам приехали Дед Мороз и Снегурочка. При этом прибыли они не на санях, а на самом настоящем «Тигре». На бронеавтомобиле их привез спецназ ЦВО.

В детском доме устроили большой новогодний праздник. Зимний волшебник и его внучка водили с ребятами хороводы и вместе пели песни. Еще одним неожиданным сюрпризом стало выступление военного оркестра, который сопровождал заместитель командира бригады гвардии подполковник Андрей Новик. Музыканты исполнили для малышей различные мелодии, а затем раздали им новогодние подарки.

Ребят так впечатлили «Тигры», на которых приехали Дед Мороз и Снегурочка, что они не удержались и попросили прокатиться на них. Военнослужащие исполнили их желание. Они покатали детей на бронеавтомобилях и зарядили их множеством положительных эмоций.