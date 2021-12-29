Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 декабря 2021 6:47

В Самарской области Дед Мороз приехал в детский дом на «Тигре»

Зимнего волшебника привез на бронеавтомобиле спецназ ЦВО
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Военные покатали всех детей на бронеавтомобилях / Фото: пресс-служба ЦВО

Военные покатали всех детей на бронеавтомобилях / Фото: пресс-служба ЦВО

На днях в детском доме «Созвездие» в Самарской области побывали необычные гости. К ребятам приехали Дед Мороз и Снегурочка. При этом прибыли они не на санях, а на самом настоящем «Тигре». На бронеавтомобиле их привез спецназ ЦВО.

В детском доме устроили большой новогодний праздник. Зимний волшебник и его внучка водили с ребятами хороводы и вместе пели песни. Еще одним неожиданным сюрпризом стало выступление военного оркестра, который сопровождал заместитель командира бригады гвардии подполковник Андрей Новик. Музыканты исполнили для малышей различные мелодии, а затем раздали им новогодние подарки.

Ребят так впечатлили «Тигры», на которых приехали Дед Мороз и Снегурочка, что они не удержались и попросили прокатиться на них. Военнослужащие исполнили их желание. Они покатали детей на бронеавтомобилях и зарядили их множеством положительных эмоций.