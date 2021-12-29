Самарский кардиолог назвал три правила поведения на Новый год для пациентов

Как позаботиться о своем здоровье? Больше гулять и меньше пить и есть вредного
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самарский врач-кардиолог назвал три правила здорового Нового года для пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы. Заведующий отделением кардиодиспансера Владимир Кузьмин рассказал об опасностях этого периода и о том, о чем никогда нельзя забывать в праздничной эйфории.
Первое правило - не забывать о назначенных препаратах и не прерывать курс лечения.
- Эйфория праздника располагает забыть принять ту или иную таблетку, измерить артериальное давление. А делать этого ни в коем случае нельзя! - отметил он.
Второе правило - ограничивать себя в излишествах и придерживаться принципа разумности за праздничным столом.
- Нарушения диеты способны обострить уже существующие хронические заболевания или спровоцировать новые проблемы, - уточняет врач.
Третье правило - при недомоганиях сразу обращаться к врачу, в скорую помощь. Нельзя ждать, когда закончатся праздничные дни, особенно если вы чувствуете боли в сердце или у вас повысилось давление.
А вот прогулки на свежем воздухе врач не только не запрещает, но и рекомендует. Позитивные праздничные эмоции только помогут оставаться в тонусе и хорошем здоровье.