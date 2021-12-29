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Происшествия29 декабря 2021 8:23

Суд арестовал адвоката, который хотел передать взятку правоохранителям в Самаре

Мужчину задержали после получения почти 1 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Адвоката подозревают в посредничестве во взяточничестве

Адвоката подозревают в посредничестве во взяточничестве

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Самаре избрал меру пресечения адвокату, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве. Его отправили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным следователей, в ноябре 2021 года правоохранители проводили проверку в отношении женщины-предпринимателя, которая нарушила закон. Адвокат предложил своей доверительнице помочь избежать наказание. Он заявил, что может передать от нее стражам порядка взятку в 900 тысяч рублей, чтобы те закрыли глаза на ее преступление. Подопечная согласилась и передала юристу деньги. Сразу после этого мужчину задержали сотрудники ГУ МВД по Самарской области.

В отношении адвоката возбудили уголовное дело. На днях суд отправил его под стражу. Сейчас правоохранители продолжают разбираться во всех деталях преступления. Ведется следствие.