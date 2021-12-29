Жителям Самарской области запретили выходить на лед у Волжского моста

Майна покрывается шугой, из-за чего ее сложно обнаружить

Жителям Самарской области запретили находиться рядом со строительной площадкой Волжского моста. В первую очередь это касается любителей зимней рыбалки и водителей снегоходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и автодорог.

По данным ведомства, рабочие пробили вдоль будущего моста майну. Это необходимо для проведения строительства. Майна покрывается шугой, из-за чего обнаружить ее становится очень сложно. Таким образом, нахождение рядом со стройкой может быть опасно для жизни.

Власти призывают жителей поселка Приморского, села Ягодное, СНТ и других населенных пунктов, расположенных рядом с Волжским мостом, не выходить на лед. Также они просят не кататься на снегоходах, квадроциклах и парусных катамаранах вблизи ледовой майны.