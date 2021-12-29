В Курумоче у пассажирки рейса «Дубай-Самара» изъяли редкие виды кораллов

Большая часть кораллов оказалась редкими видами, а остальное - обычное губки. Фото: Самарская таможня

Таможенники в самарском аэропорте Курумоч задержали женщину, у которой в чемодане нашли 13 редких кораллов из Дубая. Разрешительных документов на перемещение указанных товаров у гражданки не было.

В зеленом коридоре во время осмотра багажа туристки на интроскопе были выявлены 23 объекта сложной формы разного цвета, схожие по внешнему виду с кораллами. Большая часть изъятых образцов относится к кораллам отряда Мадрепоровые, которые находятся под угрозой исчезновения.

Редкие кораллы были изъяты, а остальные губки вернули самарчанке. В действиях гражданки усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ, а именно перевоз через границу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. В настоящее время материалы дела переданы для дальнейшего расследования в Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте.