В Самаре новогодние елки превратят в щепу

Полученное после переработки сырье отдадут парку верховой езды / Фото: ЭкоСтройРесурс

В Самарской области вновь стартовала акция «Подарите елке вторую жизнь». Ее проводит региональный оператор по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс». Каждый желающий может после праздников сдать новогоднее дерево на переработку и помочь приютам и зоопаркам.

Чтобы принять участие в акции, необходимо полностью снять с ели все новогодние украшения, в том числе мишуру и дождик, и отнести дерево на контейнерную площадку. Далее регоператор сам заберет новогодних красавиц и отвезет их на специальную площадку, где установлено дробильное оборудование. Оно способно переработать в щепу до 80 елок в час. Полученное сырье передают жителям для личных нужд, а также зоопаркам и конноспортивным клубам — на подстил для животных. В 2022 году щепу планируют направить парку верховой езды «Гелио Парк».

Регоператор начнет сбор елок во второй половине января. Отметим, что деревья также можно будет оставить около сортировочной станции напротив входа в ТРК «Мега» (с 14 по 30 января, с пятницы по воскресенье 12:00-18:00).В дальнейшем хвойных красавиц оттуда передадут на переработку в «ЭкоСтройРесурс».