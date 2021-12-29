В Самаре проводят массовые проверки в магазинах и кафе

Проверяют наличие масок и QR-кодов. Фото: городская администрация

В Самаре проводятся массовые проверки в магазинах «у дома» и пунктах питания. Специалисты оценивают соблюдение эпидемиологических норм предпринимателями и посетителями.

По сообщению городской администрации, в Самарском районе за неделю выявили 9 нарушений в работе потребительского рынка. Всего в районе за неделю совершено 150 выездов в магазины и пункты питания.

После того, как сотрудники зафиксировали нарушения, они составляют акт, направляют его в Роспотребнадзор и в суд. Юридическое лицо могут оштрафовать от 100 до 300 тысяч рублей, а повторное нарушение грозит штрафом до 1 миллиона рублей.