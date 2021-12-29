Глава Минздрава Самарской области рассказал, чем опасен омикрон-штамм

В регионе пока не выявили ни одного случая заражения омикроном / Фото: ЦУР Самарской области

В России продолжает распространяться новый штамм коронавируса — омикрон. Министр здравоохранения Самарской Армен Бенян на площадке ЦУРа рассказал, есть ли в регионе случаи заражения новым вирусом и чем он опасен.

— В Самарской области нет зарегистрированных случаев заражения омикрон-штаммом. Есть данные, что коэффициент его распространения значительно выше всех предшествующих штаммов. Еще одна важная особенность — пока, по предварительным данным, болезнь у тех, кто заразился омикроном, протекает несколько легче, чем у кого выявили дельта-штамм, — заявил глава Минздрава региона.

По словам Армена Беняна, если омикрон дойдет до Самарской области, то он может значительно увеличить число пациентов за малый промежуток времени. Это вызовет дополнительную нагрузку на систему здравоохранения — как на амбулаторном, так и на госпитальном этапе. Однако, министр заверил, что регион готов к этому.