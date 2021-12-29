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Общество29 декабря 2021 12:02

В Самарской области более миллиона жителей сделали прививку от гриппа

Дети активно вакцинируются
Алена ПРОВКИНА
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Вакцинация от гриппа позволяет укрепить иммунитет в сезон простуд

Вакцинация от гриппа позволяет укрепить иммунитет в сезон простуд

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области более одного миллиона жителей сделали прививку от гриппа. Особо активно вакцинируются дети и подростки.

По сообщению пресс-службы правительства, прививку от гриппа сделали уже больше 1 миллиона 10 тысяч человек. Самое активное участие в вакцинации принимают школьники. Специалисты отмечают, что в группу риска относятся дети старше 6 месяцев, беременные женщины, школьники, студенты и работники медорганизаций.

В Тольяттинской городской поликлиники №3 удалось выполнить план по вакцинации у детей на 100% дошкольного возраста. Привиты 12 тысяч 500 человек этой возрастной категории. Также вакцинировались 40 тысяч пациентов от 3 до 18 лет.