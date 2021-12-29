В Самаре появился бесплатный ретро-каток

Площадку украсили праздничными декорациями и гирляндами / Фото: Музей им. П.В. Алабина Фото: Instagram.com

Во вторник, 28 декабря 2021 года, в Самаре заработал еще один бесплатный каток. Ледовая площадка в стиле «ретро» появилась напротив входа в музей имени П.В. Алабина.

Прямо посередине катка установили деревянную постройку, в которой можно будет сменить ботинки на коньки и обратно. Также площадку украсили праздничными декорациями и гирляндами.

Посещение катка можно совместить с культурным просвещением. Те, кто устанет кататься или замерзнет, могут зайти в музей — погреться и посетить выставочные залы. Гостям доступны основная экспозиция об истории края, интерактивная выставка «Живые системы», уникальная коллекция деревянных скульптур «Пермские боги» и многое другое. Кроме того, все желающие смогут побывать в обновленном кафе музея.