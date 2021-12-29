Дмитрий Азаров поздравил воспитанников интерната «Иволга» с наступающим Новым годом

Губернатор пожелал ребятам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях

В среду, 29 декабря 2021 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил центр помощи детям «Иволга». Глава региона поздравил воспитанников интерната с наступающим Новым годом и вручил им подарки, а ребята в ответ устроили настоящий концерт.

— Очень рад, что приехал к вам и зарядился вашей творческой энергией. Рад тому, что в центре так тепло, уютно, по-доброму. Хочу пожелать вам счастья, здоровья, успехов и реализации своих возможностей, — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона не только посмотрел выступления ребят, но еще и стал гостем их телестудии «МоЕжТВ». Дмитрий Азаров рассказал, кем он успел поработать, прежде чем стал губернатором, поделился своими мыслями о том, что такое счастье, а также вспомнил о красотах Самарского края.

Губернатор подарил центру сертификат на приобретение музыкальных инструментов и экскурсию в экопарк. Также он высказал желание, чтобы воспитанники интерната побывали на молодежном форуме «iВолга» и сделали репортаж о нем.