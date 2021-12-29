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Общество29 декабря 2021 14:16

Лучшие предприниматели Самары получили награды

Были отмечены самые активные бизнесмены
Максим ВЕБЕР
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Самые активные предприниматели России получили награды. Фото: Минэкономразвития Самарской области

Самые активные предприниматели России получили награды. Фото: Минэкономразвития Самарской области

28 декабря министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов в торжественной обстановке отметил самых активных предпринимателей региона. Представители бизнес-сообщества получили награды губернатора Самарской Области и благодарности министра.

— Сегодня мы наградили тех бизнесменов региона, кто даже в условиях пандемии продолжают свою работу и развитие. Мы надеемся, что как можно больше предприятий адаптируются к новым условиям, — сообщил Дмитрий Богданов.

Почетного звания «Заслуженный предприниматель Самарской области» удостоился бизнесмен Мясник Тумасян. Он уже более 20 лет развивает свое предприятие, помогает развитию региона и занимается благотворительностью.