В Самаре жители против переноса грузового речпорта на реку Сок

Жители недовольны расположением речпорта Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре местные жители против переноса речного грузового порта на реку Сок. Министерство транспорта рассматривает две площадки – в Красноглинском районе и в городе Октябрьск.

Информация о переносе грузового порта появилась еще в 2019 году. Власти начали рассматривать вопрос о переносе из центра областной столицы. Люди составили петицию, в которой утверждают, что перенос невозможен из-за ряда нормативно-правовых актов РФ.

В поправка в Генплан не отобразились изменения о переносе речного порта. Жители вновь возмутились расположением и отправили несколько десятков обращений в мэрию.