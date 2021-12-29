В Сызрани в новогодние праздники будут работать пункты вакцинации от коронавируса

Мобильные пункты в Сызрани продолжат свою работу в праздничные дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрани Самарской области в новогодние праздники продолжат работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Стал известен график их работы с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

По данным городской администрации, в четверг, 30 декабря 2021 года, мобильный пункт будет работать во дворе на улице Бабушкина, 8. Жители смогут получить вакцину с 11:00 до 13:00.

2 января 2022 года пункты вакцинации будут работать по адресам: ДК «Художественный» на улице Советской, 70 с 11:00 до 17:00; на улице Советской, 92 с 13:00 до 19:00 (на площади у драмтеатра жители смогут получить не только вакцину, но и пройти экспресс-тестирование).

4 января 2022 года мобильные пункты расположены: у ТЦ «Мираж на улице Образцовской, 97. (пункт работает с 11:00 до 17:00).

Также на улице Советской, 92 мобильный пункт будет работать 4 и 5 января с 10:00 до 17:00, а 6 января с 10:00 до 15:00.