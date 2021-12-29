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Общество29 декабря 2021 16:35

В историческом центре Самары восстановили маршрут троллейбуса №6

Ремонтные работы завершились
Алена ПРОВКИНА
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Троллейбус вернулся к привычному маршруту

Троллейбус вернулся к привычному маршруту

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В исторической части города Самары в полной мере восстановили движение общественного транспорта. Ранее некоторые участки перекрывали из-за ремонта автодорог.

По полученным данным мэрии Самарской области, движение восстановили в полном объеме по улице Братьев Коростелевых на пересечении с улицей Льва Толстого. Из-за ремонтных работ движение троллейбусного маршрута №6 изменялось, но теперь его восстановили. Завершили ремонтные работы во вторник 28 декабря 2021 года.

Сейчас движение троллейбуса продолжается по ранее установленному маршруту.