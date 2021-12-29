В историческом центре Самары восстановили маршрут троллейбуса №6

Троллейбус вернулся к привычному маршруту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В исторической части города Самары в полной мере восстановили движение общественного транспорта. Ранее некоторые участки перекрывали из-за ремонта автодорог.

По полученным данным мэрии Самарской области, движение восстановили в полном объеме по улице Братьев Коростелевых на пересечении с улицей Льва Толстого. Из-за ремонтных работ движение троллейбусного маршрута №6 изменялось, но теперь его восстановили. Завершили ремонтные работы во вторник 28 декабря 2021 года.

Сейчас движение троллейбуса продолжается по ранее установленному маршруту.