В Самаре синоптики озвучили среднюю температуру воздуха в январе 2022 года

Появились данные о погоде в январе 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские синоптики предоставили данные о средней температуре воздуха в январе 2022 года.

По полученным данным ФГБУ «Приволжское УГМС», средняя месячная температура воздуха ожидается от -10,7 градусов до – 13,9 градусов. Эти показатели ниже средних многолетних значений на 0,1 – 1,1 градус.

Количество снежных осадков не превысит норму. Напомним, что в конце декабря 2021 года сохранится влияние антициклона. Влажный воздух принесет с собой небольшое количество снега. Температура воздуха будет повышаться.