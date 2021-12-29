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Общество29 декабря 2021 17:15

В Самаре синоптики озвучили среднюю температуру воздуха в январе 2022 года

Температура будет ниже средних показателей
Алена ПРОВКИНА
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Появились данные о погоде в январе 2022 года

Появились данные о погоде в январе 2022 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские синоптики предоставили данные о средней температуре воздуха в январе 2022 года.

По полученным данным ФГБУ «Приволжское УГМС», средняя месячная температура воздуха ожидается от -10,7 градусов до – 13,9 градусов. Эти показатели ниже средних многолетних значений на 0,1 – 1,1 градус.

Количество снежных осадков не превысит норму. Напомним, что в конце декабря 2021 года сохранится влияние антициклона. Влажный воздух принесет с собой небольшое количество снега. Температура воздуха будет повышаться.