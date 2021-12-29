В Самарской области психологи проводят арт-терапию в подростковом СИЗО

Подростки рисовали новогоднюю елку. Фото: УФСИН России по Самарской области

В Самарской области психологи применяют арт-терапию при работе с подростками в следственном изоляторе №2. По словам специалистов, мальчикам нравятся яркие элементы.

По сообщению УФСИН России по Самарской области, психологи применяют терапию для создания положительных эмоций. Ребята активно включились в творческий процесс и с удовольствием нарисовали новогоднюю елку, украшая ее игрушками, которые сделали самостоятельно.

Марина Ширкунова, начальник психологической службы УФСИН России по Самарской области, отметила, что так подростки смогли выразить свои эмоции и погрузиться в атмосферу праздника.