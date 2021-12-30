В Тольятти упитанный кот застрял в дыре в кирпичной кладке

Котик отделался легким испугом. Фото: Андрей Дербенев

Тольяттинским спасателям центра гражданской защиты поступил необычный вызов – упитанный кот местной жительницы застрял в стене дома. Для спасения животного спасатели взяли на вызов перфоратор.

- Кот оказался в каменной ловушке в простеночном пространстве, - рассказал руководитель Центра гражданской защиты города Тольятти Андрей Дербенев.

Спасательные работы длились около получаса. Чтобы извлечь животное из стены пришлось вскрывать кирпичную кладку перфоратором. Спасатели работали очень аккуратно, чтобы не напугать и не навредить коту.

Благодаря профессионализму тольяттинских спасателей животное было спасено и передано благодарной хозяйке. Теперь спасенного ждет вкусное угощение, чтобы как можно скорее забыть пережитый стресс.