В Самаре в волшебном лесу на площади Куйбышева поселились герои сказок и мультфильмов

Рассказываем, что будет на площади Куйбышева на новогодних каникулах. Фото: администрация Самары

В Самаре традиционно к Новому году украсили главную площадь имени Куйбышева. Там установили новогодний комплекс, который состоит из восьми сказочных локаций. Несмотря на то что в этом году из-за коронавируса отменили массовые мероприятия и салют, жители и гости Самары смогут посетить новогодние локации, погулять и пофотографироваться.

В центре площади Куйбышева появился «Сказочный лес», где разместили инсталляции и арт-объекты, созданные по мотивам сказок. Самарцы смогут увидеть Снеговика-почтовика, медвежонка Умку, богатырей, Кощея Бессмертного и ученого кота с белкой-затейницей. Также на площади появилось царство Снежной королевы с героями любимых мультфильмов.

- Наш сказочный лес вырос, теперь в нем восемь локаций, на каждой из которых ждет сюрприз. Например, на поляне с Щелкунчиком музыкальная шкатулка: периодически она открывается, и звучит музыка Чайковского. Не жалейте времени, дождитесь, это очень красиво, - рассказывает дизайнер Наталья Отт.

Также для любителей активного отдыха на площади залили три катка – для массового катания, игры в хоккей и специальный детский каток. Катки работают круглосуточно, но для обновления ледового покрытия предусмотрены технические перерывы: с 7.00 до 10.00 и с 13.00 до 14.00. Также на площади установлена деревянная горка, с которой можно бесплатно покататься на тюбинге. Режим ее работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Кроме того, на спортивно-развлекательной зоне можно поиграть в лазертаг, снежный тир, в городки или заняться спортивным ориентированием. Площадка будет работать со 2 по 9 января с 14 до 20 часов. Городки откроются уже 1 января 2022 года.