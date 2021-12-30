В Исаклинском районе Самарской области ввели карантин по бешенству 30 декабря 2021 года

В Самарской области ввели карантин по бешенству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в Исаклинском районе ввели карантин по бешенству в селе Новое Якушкино. Очаг заболеваемости признали по адресу: улица Школьная, 2.

По данным областного правительства, территория в радиусе 2 км получила статус неблагополучной. Нельзя ввозить и вывозить животных (исключением являются вакцинированные особи), охота разрешена только в целях регуляции численности. Также в очаге заболеваемости запрещено лечение восприимчивых животных, посторонним лицам лучше не посещать территорию.

Карантинные меры снимут через 60 дней после убоя зараженного животного или после уничтожения последнего трупа.

Напомним, что ранее установленный карантин в Безенчукском районе, теперь снят на территории села Александровка.