В Самаре планируют благоустроить 6 дворов в 2022 году

На площадках стелят специальное покрытие. Фото: областное правительство

В Самаре планируют благоустроить еще 6 дворов в 2022 году. Установят новые детские площадки и пешеходные дорожки во дворах домов.

По данным областного правительства, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2022 году будут благоустроены 6 дворов в Самарском районе, пока известны адреса: улица Чапаевская, 112; улица Самарская, 51; улица Венцека, 72; улица Молодогвардейская, 38; улица Венцека 115.

Во дворах установят игровое и спортивное оборудования, новые скамейки и урны. Также займутся озеленением: высадят деревья и кустарники, поставят вазоны для цветов.

Напомним, что в 2021 году во всех внутригородских районах благоустроили 46 дворов.