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Общество30 декабря 2021 13:05

В Самаре 26 детей-сирот получили ключи от собственных квартир

Торжественная церемония вручения состоялась 30 декабря 2021 года
Алена ПРОВКИНА
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Церемония вручения прошла 30 декабря. Фото: городская администрация

Церемония вручения прошла 30 декабря. Фото: городская администрация

В Самаре прошла торжественная церемония вручения ключей от новых квартир для детей, оставшихся без попечения родителей.

По сообщению городской администрации, 26 детей-сирот получили ключи от своих новых квартир и единовременную выплату в 20 тысяч рублей на покупку необходимых для жизни товаров. Ключи вручила глава города Самары Елена Лапушкина.

Всего для нуждающихся в 2021 году закупили 169 квартир, находящихся в новом современном жилом комплексе Кировского района. В каждой квартире чистовая отделка и установленная сантехника.