В Тольятти мужчина открыл газ и грозил взорвать жилой дом

Тольяттинец устроил переполох накануне Нового года Фото: Скриншот с видео

Днем в четверг, 30 декабря 2021 года, на бульваре Ленина в Тольятти произошло ЧП. Житель дома № 18 открыл в квартире газ и стал угрожать взрывом. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

— Всех эвакуировали на улицу. На место приехали МЧС, полиция и скорая помощь, — поделились местные жители.

Что подвигло мужчину на такой поступок, пока не известно. Интернет-пользователи предполагают, что всему виной алкоголь или обострение какого-то психического заболевания. К счастью, переполох завершился благополучно. Тольяттинца вовремя «обезвредили».

— В 14:00 поступило сообщение об угрозе разрушения жилого дома. Сотрудники полиции выехали на место и вывели жильцов из здания. Звонившего передали медикам. Угрозы жизни и здоровью горожан нет, — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.