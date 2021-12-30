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Общество30 декабря 2021 15:39

В Тольятти завершили строительство двух проблемных домов и восстановили права дольщиков

Некоторым жителям выплатили компенсацию
Алена ПРОВКИНА
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Квартиры готовы для сдачи жителям

Квартиры готовы для сдачи жителям

В городе Тольятти Самарской области завершилось строительство двух проблемных домов. Обманутым дольщика компенсировали издержки.

Завершены работы долгостроев по Южному шоссе и на улице Баныкина. Дом в Автозаводском районе только спустя 10 лет передали от застройщика банкрота к ООО «РосПромСтрой», в Центральном районе дом достраивали ЖСК «Прелесье» с поддержкой «ТольяттиСтройЗаказчик».

Дома сдали обманутым дольщикам 28 и 29 декабря 2021 года. Все 50 квартир готовы к передаче гражданам. А 24-м людям, участникам строительства секции У-2 на улице 40 лет Победы, выплатили компенсацию более 56 миллионов рублей.