В Самарской области в последний день 2021 года нашли 364 заболевших Covid-19

Борьба с инфекцией продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 31 декабря 2021 года рассказали о еще 364 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ситуация улучшается. Накануне, 30 декабря, сообщалось о 397 инфицированных. Общее количество тех, у кого выявили Covid-19 за все время пандемии в регионе — 200012.

Многие пациенты справляются с недугом. Так, за минувшие сутки победили болезнь 1377 человек. Общее число выздоровевших с весны прошлого года — 157 348 граждан.

К сожалению, не обходится без жертв коронавируса. В губернии вирус унес жизни еще 17 заболевших. Всего за период пандемии в Самарской области зафиксировали 6272 летальных случая.

Специалисты напоминают, что нужно соблюдать меры безопасности. Необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки. Кроме того, медики рекомендуют вакцинироваться от Covid-19.