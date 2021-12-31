В Самаре сотрудницу соцслужбы подозревают в убийстве пенсионера, который сгорел в доме

Сейчас разбирательства продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром 31 октября на улице Надъярной в Самаре загорелся деревянный частный дом № 28. Пожарные, работавшие на месте событий, после ликвидации пламени обнаружили там тело 67-летнего владельца жилплощади Александр З. Сейчас правоохранители установили, что ЧП не было случайным.

— На днях по факту убийства возбуждено уголовное дело. Установлено, что в период с 4:00 до 4:45 утра неизвестный поджег этот дом, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Сыщики изучили камеры наблюдения, опросили возможных свидетелей и знакомых погибшего. В ходе разбирательств была установлена подозреваемая — 37-летняя документовед комплексного центра социального обслуживания населения Ирина М.

Сейчас с женщиной работают силовики. Расследование продолжается.