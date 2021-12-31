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Происшествия31 декабря 2021 14:57

В Самаре недалеко от Фрунзенского моста поймали пьяного экс-судью на «Ладе»

Мужчина думал, что его удостоверение отпугнет полицейских и активистов «Ночного Патруля», но этого не случилось
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Нарушителя поймали недалеко от Фрунзенского моста

Нарушителя поймали недалеко от Фрунзенского моста

Фото: соцсети

30 декабря активисты «Ночного Патруля» помогли задержать очередного пьяного водителя в Самаре. Им поступила информация от очевидцев о том, что в районе Ново-Вокзальной и Карла Маркса за рулем «Лады» находится нетрезвый человек. По указанному адресу его не оказалось, но экипажи ДПС нашли автомобиль недалеко от Фрунзенского моста.

— После задержания водитель заявил, что является судьей и продемонстрировал удостоверение. К его удивлению, это не произвело впечатления на сотрудников ГИБДД и подоспевших активистов, — рассказывают в «Ночном Патруле».

В процессе оформления нарушения полицейские выяснили, что задержанный сложил полномочия судьи несколько лет назад. Активисты «НП» отмечают, что даже бывшие служители Фемиды имеют статус спецсубъекта, привлечение к ответственности этого человека будет осуществляться только с согласия прокуратуры.

Лихач отказался проходить медицинское освидетельствование. По словам очевидцев, во время задержания он вел себя вызывающе, фотографировал номера автомобилей и намекал окружающим на неприятности. По факту случившегося сейчас проводится проверка.