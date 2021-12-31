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Происшествия31 декабря 2021 16:18

В Самарской области 58-летнего мужчину уличили в сексуальной связи с 15-летней девочкой

По факту преступления возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Разбирательства по делу продолжаются

Разбирательства по делу продолжаются

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 декабря правоохранители возбудили уголовное дело на 58-летнего Игоря Ф. Он проходит подозреваемым по статье 134 УК РФ — половое сношение с несовершеннолетней. Мужчину уличили в связи с 15-летней школьницей.

— Установлено, что в декабре 2021 года он в своей квартире в Жигулевске вступил в связь с несовершеннолетней. При этом мужчина заведомо знал, что ей нет 18 лет, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

О преступлении представителям сообщила женщина — опекун потерпевшей. Сейчас расследование продолжается. Ранее в поле зрения стражей порядка участники этих событий не попадали.