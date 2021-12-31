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Происшествия31 декабря 2021 16:53

В Самаре эвакуировали несколько торговых центров 31 декабря 2021 года

По словам местных жителей, подобная ситуация сложилась и в Тольятти
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Толпы людей оказались на улице ФОТО: Подслушано Самара

Толпы людей оказались на улице ФОТО: Подслушано Самара

Фото: Соцсети

В пятницу 31 декабря 2021 года в Самаре эвакуировали посетителей сразу нескольких торговых центров. Эвакуация проводилась в ТЦ «Аврора», «Вива-Лэнде» и других ТЦ областной столицы.

— Сработала сигнализация. Людей вывели ина улицу. В здание проводили осмотр люди в форме, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» очевидец, ходивший за покупками в «Аврору».

По имеющимся сведениями, правоохранителям поступило анонимное сообщение о минировании торговых центров. Подобные письма пришли и силовикам в Тольятти. По словам жителей Автомобильной столице, некоторые люди вынуждены были стоять на морозе 40 минут, даже те, кто не успел одеться.