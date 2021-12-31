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Общество31 декабря 2021 17:06

В Самаре в первый день нового года будет не слишком холодно и выпадет снег

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самарской области в первые дни января 2022 года
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Первые дня 2022 года в Самарской области будет не очень холодно

Первые дня 2022 года в Самарской области будет не очень холодно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики поделились прогнозом погоды на первые дни января 2022 года в Самарской области. Специалисты ожидают осадки и не самую низкую температуру воздуха. Местами она даже повысится выше нуля.

— В Самаре ночью 1 января будет юго-восточный ветер, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха -8...-10 °C. Снег, — рассказывают в Приволжском УГМС.

Днем 1 числа в областной столице ожидается небольшой снег, южный ветер и -1...-3 °C. В дневное время 2 января в регионе будет облачная погода, местами мокрый сильный снег. Температура воздуха — +1...-4 °C.

3-го числа похолодает. Существенных осадков не планируется, но температура опустится до -8... -13 °C.