Блогер снял дворовые фейерверки над Самарой 1 января 2022 года

Дворовые салюты в Самаре. Фото: Скриншот с видео

Самарский блогер Евгений Щекин снял с квадрокоптера дворовые фейерверки над городом. Видео он поделился 1 января 2021 года на своем YouTube-канале. При этом многие интернет-пользователи отметили, что в этом году фейерверков было меньше.

«Замечательное видео, и музыка как обычно не печалит! Но, показалось или нет, меньше салютов в этом году было?»; «Арсенал закончился, канонада прекратилась где-то к половине третьего. Сигнализация у припаркованных машин срабатывала всего несколько раз. Мое личное мнение - как-то немасштабно. Кризис, наверное. Народ пополнит запасы артиллерии и хорошо отметит Старый новый год», - пишут в комментариях под видео.

Напомним, в этом году из-за ситуации с коронавирусом власти решили отказаться от салютов на площади Куйбышева и около стадиона «Солидарность Самара Арена».