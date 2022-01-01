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Общество1 января 2022 9:31

Стоимость проезда в общественном транспорте в Самаре выросла

Теперь одна поездка обойдется в 35 рублей, если платить наличными, и в 32 рубля, если картой
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Власти пообещали, что до конца 2023 года подорожаний проезда больше не будет.

Власти пообещали, что до конца 2023 года подорожаний проезда больше не будет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2022 года в Самаре выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь билет в автобус, троллейбус и трамвай стоит 35 рублей, если платить наличными, и 32 рубля, если картой. Безлимитная транспортная карта теперь стоит 1985 рублей.

Изменения затронули и школьников и студентов. Теперь одна поездка по карте школьника обойдется в 16,6 рубля, а по карте студента – в 17 рублей. Проездные подорожали до 640 и 850 рублей соответственно.

Единственные, для кого все осталось без изменений, это владельцы социальных карт.

Напомним, стоимость поезда в общественном транспорте объяснили убытками перевозчика и подорожанием запчастей, топлива, электричества и т.д.

Власти пообещали, что до конца 2023 года подорожаний проезда больше не будет.