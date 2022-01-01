Стоимость проезда в общественном транспорте в Самаре выросла

Власти пообещали, что до конца 2023 года подорожаний проезда больше не будет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2022 года в Самаре выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь билет в автобус, троллейбус и трамвай стоит 35 рублей, если платить наличными, и 32 рубля, если картой. Безлимитная транспортная карта теперь стоит 1985 рублей.

Изменения затронули и школьников и студентов. Теперь одна поездка по карте школьника обойдется в 16,6 рубля, а по карте студента – в 17 рублей. Проездные подорожали до 640 и 850 рублей соответственно.

Единственные, для кого все осталось без изменений, это владельцы социальных карт.

Напомним, стоимость поезда в общественном транспорте объяснили убытками перевозчика и подорожанием запчастей, топлива, электричества и т.д.

Власти пообещали, что до конца 2023 года подорожаний проезда больше не будет.